Челябинские полицейские накрыли оранжерею с коноплей в квартире

На едкий запах в подъезде пожаловались соседи

В Челябинске полицейские накрыли домашнюю оранжерею, в которой 24-летний парень выращивал коноплю. Делал он это прямо в квартире. На едкий запах, который распространился по подъезду, пожаловались соседи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.



Жительница дома на улице Суркова сообщила в отдел полиции «Ленинский», что на одном из этажей витает специфический запах. Она предположила, что в одной из квартир могут выращивать наркосодержащее растение. Полицейским открыл дверь мужчина, который не смог ответить на вопрос об источнике запаха. На место вызвали следственно-оперативную группу.

«В ходе проведения обыска обнаружено и изъято два куста конопли, оборудование для ее выращивания, а также около 14 граммов растения в высушенном виде. Задержанный пояснил, что выращивал и хранил каннабис без цели дальнейшего сбыта, для личного употребления», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.