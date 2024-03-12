В Челябинской области мужчину осудили за угрозу убийством жене

Обвиняемый восемь раз ударил супругу ножом

Верхнеуфалейский городской суд вынес приговор 35-летнему жителю Нязепетровска. Его признали виновным в угрозе убийством, уничтожении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью (статьи 119 УК РФ, 167 УК РФ, 111 УК РФ). Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В октябре прошлого года виновный был пьян и поссорился с супругой. Во время конфликта мужчина бросил в окна дома 15 деревянных поленьев, забрался в помещение и начал угрожать супруге расправой в присутствии четверых детей.

«Спустя месяц мужчина вновь набросился на супругу и восемь раз ударил ее ножом в спину, причинив тяжкий вред здоровью», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии особого режима.