В Ленинском районе Челябинска на сутки отключат воду 20 мая

Запланирован ремонт водовода

Часть Ленинского района в Челябинске останется без водоснабжения на целые сутки. Отключение запланировано с 23:00 20 мая до 23:00 21 мая в связи с проведением работ по переврезке водовода диаметром 700 мм, сообщает пресс-служба мэрии.

Вода не будет подаваться по следующим адресам:

— улица Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

— улица Батумская, 11, 22, 22А;

— улица Безрукова, 1, 3, 5, 6, 7, 13;

— улица Брестская, 17;

— улица Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37, 54, 62, 64;

— Бугурусланский переулок, 7;

— улица Василевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27, 70, 70А, 71, 71А, 71Б, 72, 73, 74, 75, 76, 77,77/1, 77А, 79, 80, 81, 83, 85;

— улица Грозненская, 52, 56;

— улица Дербентская, 41, 43, 43б, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47/1, 49, 49А;

— улица Днепровская, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33;

— улица Ереванская, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11,12, 12А,13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54;

— Канатовский переулок, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

— улица Лизы Чайкиной, 9, 9А, 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20;

— улица Лескова, 4;

— улица Люблинская, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 45;

— улица Магнитогорская, 89, 91;

— улица Масленникова, 9А, 20, 21;

— улица Машиностроителей, 31, 33, 35, 35/1, 37, 48;

— улица Новороссийская, 1А, 1/3, 2, 2А, 3, 5, 8А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 27, 30, 34, 34А, 34Б, 36, 36А, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 61А, 61Б,63, 65, 65А, 65Б, 66, 67А, 68, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 77А, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 103А, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 118Б, 118В;

— улица Суркова, 4, 5, 5А, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49;

— улица Туруханская, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49;

— Улица Цимлянская, 2, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 11А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21, 21А;

— улица Чистопольская, 27.

Отключение также коснется частного сектора: по улицам Суркова, Магнитогорская, Низинная, 5-я Бирская, Макеевская, Бугурусланская, Чистопольская, Днепровская, Новороссийская, Василевского, Цимлянская.

К социально значимым учреждениям организуют подвоз воды. Вопросы можно задать в МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.