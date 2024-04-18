Конфликт на дороге в Челябинской области вылился в стрельбу с погибшим

Подозреваемых задержали

В Челябинской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в огнестрельных ранениях жителей Пласта. Один из пострадавших, получивший выстрел в голову, скончался в больнице. Второму оказывается медицинская помощь, сообщили в следственном управлении СКР региона.



По версии следствия, вечером 16 апреля у стелы на дороге Пласт — Кочкарь между подозреваемыми и пострадавшими вспыхнул конфликт. Одна из сторон расстреляла оппонентов из охотничьего карабина «Сайга».

В ночь на 17 апреля в больницу с огнестрельным ранением головы доставили 28‑летнего жителя Пласта. Мужчина скончался. Второму пострадавшему, 23-летнему парню, выстрелили в шею и туловище. Сейчас он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Двух подозреваемых в расстреле парней задержали оперативники уголовного розыска полиции Пласта.

«Установлено, что стороны конфликта между собой знакомы и ранее к уголовной ответственности не привлекались. Оружие изъято», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следователи СК и оперативники уголовного розыска установили свидетелей и очевидцев, а также других участников конфликта. Последних задержали при участии Росгвардии.

Подозреваемых также задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

По факту стрельбы в людей в СУ СКР региона возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).