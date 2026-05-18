В Магнитогорске синхронизировали движение транспорта в парк «Притяжение»

После «Ласточки» можно сразу пересесть в автобус и наоборот

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Магнитогорске на лето синхронизировали движение пригородных поездов и городского автобуса к популярному курорту «Притяжение», сообщает Свердловская пригородная компания.

Для комфорта пассажиров состыкованы рейсы «Ласточек» и автобуса № 16. Время на пересадки сведено к минимуму.

Из Челябинска в Магнитогорск (до остановки «Притяжение»)

Ежедневно: «Ласточка» № 7903 отправляется из Челябинска в 06:30, прибывает в Магнитогорск в 10:59. Автобус № 16 отправляется от ж/д вокзала — в 11:15, на остановку «Притяжение» прибывает в 11:47.

По пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным и предпраздничным дням: «Ласточка» № 7905 отправляется из Челябинска в 12:35, прибывает в 17:04. Автобус № 16 отъезжает от вокзала в 17:20, на «Притяжении» будет в 17:52.

Ежедневно: «Ласточка» № 7901 из Челябинска в 17:45, прибытие в 22:14. Автобус № 16 от вокзала в 22:25 и 22:40, на «Притяжении» — в 22:57 и 23:03 соответственно.

Из Магнитогорска (от «Притяжения») в Челябинск

Ежедневно: автобус № 16 с остановки «Притяжение» в 16:33, на ж/д вокзал в 17:05. «Ласточка» № 7904 из Магнитогорска в 17:23, прибытие в Челябинск в 21:52.

По пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздникам и предпраздникам: автобус № 16 с «Притяжения» в 10:28, на вокзал в 11:00. «Ласточка» № 7906 из Магнитогорска в 11:25, прибытие в Челябинск в 15:54.

Ежедневно: автобус № 16 с «Притяжения» в 05:48, на вокзал в 06:20. «Ласточка» № 7902 из Магнитогорска в 06:36, прибытие в Челябинск в 11:05.

Ранее губернатор Алексей Текслер осмотрел новый термальный комплекс курорта «Притяжение».