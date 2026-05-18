На дорогах Челябинской области зафиксировано резкое обострение аварийности. Только за минувшие выходные, по данным региональной Госавтоинспекции, произошло 29 дорожно-транспортных происшествий.
В результате ДТП погибли 7 человек, травмы различной степени тяжести получили 28 человек. Из них шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 10 несовершеннолетних.
Летом традиционно растет число аварий с участием детей на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте. Отсутствие навыков вождения у юных водителей, отмечают в полиции, нередко приводит к трагедиям.
Основные причины большинства ДТП: выбор небезопасной скорости, нарушение очередности проезда, неправильная дистанция и боковой интервал. Также фиксируются случаи управления транспортом в нетрезвом виде и водителями без прав.
Сопутствующие факторы гибели людей — спешка, невнимательность и пренебрежение средствами защиты: водители и пассажиры не пристёгиваются, мотоциклисты не надевают шлемы, а детей перевозят без специальных удерживающих устройств.