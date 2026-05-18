Полиция отмечает резкий рост аварийности на дорогах Челябинской области

Среди пострадавших — десять детей и подростков

На дорогах Челябинской области зафиксировано резкое обострение аварийности. Только за минувшие выходные, по данным региональной Госавтоинспекции, произошло 29 дорожно-транспортных происшествий.

В результате ДТП погибли 7 человек, травмы различной степени тяжести получили 28 человек. Из них шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 10 несовершеннолетних.

Летом традиционно растет число аварий с участием детей на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте. Отсутствие навыков вождения у юных водителей, отмечают в полиции, нередко приводит к трагедиям.

Основные причины большинства ДТП: выбор небезопасной скорости, нарушение очередности проезда, неправильная дистанция и боковой интервал. Также фиксируются случаи управления транспортом в нетрезвом виде и водителями без прав.

Сопутствующие факторы гибели людей — спешка, невнимательность и пренебрежение средствами защиты: водители и пассажиры не пристёгиваются, мотоциклисты не надевают шлемы, а детей перевозят без специальных удерживающих устройств.