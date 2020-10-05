В Челябинской области мотоцикл столкнулся с грузовиком

На месте работали все экстренные службы.

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Накануне днём в Чебаркульском районе Челябинской области произошла авария с участием грузовика и мотоцикла. Один из участников движения скончался на месте происшествия. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«4 октября в 13:35 на 22 километре автодороги Кундравы-Варламова водитель, 1955 года рождения, управляя мотоциклом ИМЗ 8.103 („Урал“) без государственного регистрационного знака, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил и совершил столкновение с грузовым автомобилем „Ивеко“ под управлением водителя, 1974 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб»,— рассказали в ведомстве.

Отметим, 65-летний водитель мотоцикла находился за рулём без защитной экипировки.

На место выезжали сотрудники полиции, скорой помощи и Главного управления МЧС России по Челябинской области. От последних для ликвидации последствий аварии было задействовано 4 человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, смертельная авария с участием скутера и автомобиля произошла в минувшую субботу в Челябинской области. Как выяснили сотрудники полиции, за рулём авто находилась пьяная бесправница, а на скутере катались дети до 11 лет. В результате 10-летний водитель скутера погиб на месте ЧП.