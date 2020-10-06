Пострадавший в ДТП в Челябинске мотоциклист находится в реанимации

Супруга мужчины ищет свидетелей аварии.

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Пострадавший накануне вечером в аварии с иномаркой мотоциклист находится в реанимации с многочисленными травмами. На данный момент семья мужчины ищет очевидцев ДТП. Об этом сайту «Первый областной» рассказала супруга мотоциклиста Екатерина.

«Мой муж сейчас находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Пока его обследуют, но уже сейчас мне известно, что у него переломы ноги, таза, повреждения внутренних органов. Дознаватели сейчас выясняют, что и как было, кто виноват в аварии. Но пока склоняются к версии, что виновата девушка на „Мини Купере“»,— сообщила Екатерина.

Для того, чтобы выяснить, кто действительно стал виновником произошедшего, супруга пострадавшего — отца двух маленьких девочек — просит всех, кто владеет какими-то материалами или просто был свидетелем, сообщить ей об этом по номеру: 8-982-302-63-36.

Напомним, авария с мотоциклом и двумя автомобилями произошла 5 октября около 18:15 на улице Академика Королёва, 38. По данным ГИБДД, автомобиль «Мини Купер», поворачивая налево вне перекрёстка, не уступил дорогу движущемся во встречном направлении мотоциклу «Ямаха», а также совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате пострадал мотоциклист, 1989 года рождения.