В Челябинске четыре человека пострадали в ДТП

Несколько горожан необходимо было госпитализировать.

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В Челябинске днем ранее, 30 сентября 2020 года, четыре человека пострадало в ходе дорожно-транспортных происшествий. Нескольких участников аварий пришлось госпитализировать в медицинские учреждения.

Одна из аварий произошла вечером на улице Доватора.

«Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-2752, при включении зеленого сигнала светофора не уступил дорогу, совершил столкновение с завершающим движение через перекресток автомобилем „Шевроле Авео“», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

24-летнюю девушку-пассажира «Шевроле» доставили в больницу с телесными повреждениями.

Еще два человека пострадали, когда пытались перейти дорогу вчера днем.

«На Свердловском тракте 2б/1, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21310 с прицепом ЛАВ, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеходы, 1961 и 1937 годов рождения, получили телесные повреждения», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Кроме того, травмы получила и 37-летняя пассажирка автобуса, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Водитель затормозил слишком резко, из-за чего женщина упала и получила повреждения. Ее также госпитализировали в медицинское учреждение.