В Челябинске в результате ДТП пострадали дети

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в происшествиях.

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Сразу двое детей пострадали накануне днём в нескольких ДТП в Челябинске. Одного ребёнка госпитализировали с травмой, другого после осмотра отпустили домой. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла 2 октября в 14:47 около дома № 3/2 на шоссе Металлургов. Женщина 1984 года рождения, находясь за рулём автомобиля «Ниссан Альмера», наехала на школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора.

«В результате ДТП школьник — мальчик 2010 года рождения — получил травму головы и был доставлен в одно из городских медицинских учреждений»,— сообщили в ведомстве.

В другой аварии, произошедшей на Бродокалмакском тракте напротив дома № 2/3, пострадала трёхлетняя девочка в результате столкновения автомобилей «Тойота Камри» и «Фольксваген», за рулём которого находился мужчина 1969 года рождения. Последний, перестраиваясь, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с движущейся навстречу «Тойотой». Девочке назначено амбулаторное лечение.