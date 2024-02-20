В Челябинске задержали двух мужчин, избивших водителя трамвая

Они были пьяны

Полицейские Челябинска задержали двух мужчин, которые 18 февраля напали на водителя трамвая и избили его. Ими оказались местные жители 33-х и 42-х лет. Выяснилось, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские тщательно опросили потерпевшего и свидетелей конфликта, составили словесный портрет хулиганов, на их розыск ориентировали личный состав ОП „Курчатовский“. В результате комплекса мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. В настоящее время с ними работают оперативники уголовного розыска и следователи регионального СК России»,— уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, водитель трамвая сделал замечание мужчинам, которые вели себя неподобающим образом. Завязался конфликт, в ходе которого подозреваемые избили водителя. Из-за полученных травм управлять трамваем дальше он не смог.

Проводится проверка по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).