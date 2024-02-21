Дебоширы возместят ущерб за нападение на водителя трамвая в Челябинске

Движение транспорта было задержано на один час

В Челябинске назвали сумму ущерба, который причинили дебоширы, устроив конфликт в трамвае и избив водителя. В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что компенсация задержки транспорта, возмещение стоимости вещей и штрафы обойдутся в 20 тысяч рублей.



Конфликт случился 18 февраля в трамвае, следовавшем по маршруту № 15. Трое мужчин и женщина пили в вагоне алкоголь и выражались нецензурной бранью. На остановке «Тепличная» водитель сделал этим пассажирам замечание о неподобающем поведении.

«В ответ на замечание водителя они облили его пивом. Конфликт продолжился на платформе, и в результате потасовки были сломаны очки водителя, без которых он не смог управлять транспортом. Движение трамваев в направлении Чичерина было задержано на один час», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские нашли дебоширов. В следственном управлении СКР по Челябинской области организовали проверку в рамках статьи 213 УК РФ (хулиганство).

«Штрафы, возмещение водителю стоимости поврежденного имущества, компенсация вынужденного простоя трамваев в совокупности, по самым скромным подсчетам, обойдутся им в двадцать тысяч», — отметили в пресс-службе.