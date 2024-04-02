В Челябинске вынесли приговор парню, устроившему смертельную поножовщину в центре города

Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое ранены

Сегодня, 2 апреля, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 21-летнему парню, устроившему смертельную поножовщину рядом с баром Gipsy 28 октября прошлого года. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет с ограничением свободы на один год, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.

Напомним, обвиняемый повздорил с местным жителем и несколько раз ударил его ножом. «Досталось» и двум приятелям пострадавшего. В результате последнего доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Гособвинитель запрашивал для подсудимого 13 лет колонии.