В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке ЖК «Грани»

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия

После гибели рабочего в строящемся ЖК «Грани» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Следователи и криминалисты СК провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По данным следствия, вечером 10 марта на стройплощадке на улице Труда при проведении монтажных работ произошло обрушение перекрытий. Погиб 45-летний рабочий.