Рабочий погиб при обрушении кровли строящегося здания в Челябинске

Его деблокировали сотрудники МЧС

Поздно вечером 10 марта в Челябинске на улице Труда произошло обрушение кровли строящегося двухэтажного здания. В результате погиб рабочий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Установлено, что ЧП произошло во время заливки перекрытия.

«Предварительно, в результате инцидента погиб один человек. Его деблокировали. Всего на месте происшествия работали 50 человек и 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

На место ЧП также выезжали глава Челябинска и представители строительной компании.

Причины трагедии устанавливаются.