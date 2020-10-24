В Минэкологии прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела по работам на реке Миасс

Напомним, подрядчик превысил стоимость работ по очистке акватории реки, а должностные лица ведомства приняли отчётную документацию.

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Сегодня, 24 октября, стало известно о том, что Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Минэкологии, принявших работы по очистке акватории реки Миасс. Всё дело в том, что подрядчик завысил стоимость работ на более чем 12 миллионов рублей, а Минэкологии при приёмке работ данные обстоятельства не были установлены, что повлекло за собой крупный ущерб областному бюджету. Как сообщил сайту «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, ведомство предоставляет следствию всю необходимую информацию.

«В рамках проводимых следственными органами мероприятий по очистке реки Миасс министерство экологии Челябинской области предоставляет все необходимые документы и информацию и способствует расследованию данных фактов»,— сообщил Виталий Безруков.

Напомним, по факту завышения стоимости работ по очистке реки Миасс Следственный комитет России по Челябинской области возбудил в отношении должностных лиц Минэкологии уголовное дело по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «халатность с причинением особо крупного ущерба». Кроме того, уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в отношении нескольких лиц из числа работников подрядной организации ООО «Акватехника».