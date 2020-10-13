В Челябинске завершают этап очистки реки Миасс

Работы будут продолжены в следующем году.

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В Челябинске плавно завершается очистка реки Миасс. Но не полностью, а лишь останавливается до следующего сезона: программа рассчитана до 2024 года.

В этом году очистка реки проходила с июля по октябрь на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, на сегодняшний день из Миасса вывезли более 10 тысяч кубометров отходов.

«Предстоит очень многое сделать, чтобы река стала украшением нашего города», — отметил замминистра экологии.

К слову, в прошлом году очистили 5,9 гектара реки. В этом же году площадь убранной территории составит 6,4 гектара. Главную водную артерию Южного Урала приводят в порядок в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Все работы по очистке реки будут продолжены в следующем году. В целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка реки от донных отложений на территории от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая пруды Коммунар и ЧГРЭС). Реализация проектных решений запланирована на 2023—2024 годы.

Также напомним, что недавно полиция Челябинской области заинтересовалась очисткой реки Миасс. Все дело в том, что в отчетные документы подрядчиком были внесены недостоверные сведения о вывозе отходов — стоимость работ была завышена более чем на 12 миллионов рублей.

Отслеживать взаимодействие подрядчика и мусорного полигона не входит в компетенцию минэкологии, поэтому в ведомстве отметили, что готовы оказать следственным органам содействие в пределах своих полномочий.