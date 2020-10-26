В Челябинской области вырос уровень безработицы

В соответствующем рейтинге по регионам Южный Урал расположился не на самом лучшем месте.

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Начавшаяся весной пандемия коронавируса внесла ещё большие коррективы в и без того непростую ситуацию на рынке труда. Так, по итогам лета, количество безработных в России выросло в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В каком регионе меньше всего безработных, а в каком больше и на каком месте в рейтинге по уровню безработицы расположилась Челябинская область, сообщили эксперты издания «РИА Новости».

Челябинская область оказалась в рейтинге на 59 месте. По итогам лета уровень безработицы здесь составил 7,9%, что на 2,8% больше, чем летом 2019 года. Среднее время поиска работы во втором квартале 2020 года составило 4,6 месяца.

Соседняя Свердловская область расположилась на 40 месте. Там уровень безработицы составил 6,2%, что на 2,2% больше, чем летом прошлого года. Работу в среднем ищут чуть более полугода.

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5%, что на 0,4 больше, чем в прошлом году. В среднем во втором квартале 2020 года работу ищут на протяжении шести месяцев. Также в пятёрку по наименьшему уровню безработицы вошли Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Камчатский край.

Наибольший уровень безработицы по итогам лета зарегистрирован в Республике Ингушетия — 30,7%, что на 4,5% больше, чем летом 2019 года. Там работу в среднем ищут на протяжении 6,7 месяца. В топ-5 по наибольшему уровню безработицы также вошли Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания и Республика Дагестан.

«Как полагают эксперты, более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и увеличением социальной защищенности человека в статусе зарегистрированного безработного. В качестве поддержки населения правительство изменило условия регистрации нетрудоустроенных на биржах труда — стать зарегистрированным безработным стало значительно проще, также выросло и пособие по безработице»,— сообщают «РИА Новости».

При этом отмечается, что сельским жителям найти работу намного сложнее, чем городским. Поэтому в состоянии застойной безработицы находились 27,1% сельских жителей и 14,7% — городских.