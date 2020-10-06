Очистка реки Миасс от растений может перерасти в уголовное дело

По данным прокуратуры, компания-подрядчик завысила сумму работ на 12 миллионов рублей.

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В Челябинске очистка реки Миасс от растительности может перерасти в уголовное дело. Об этом стало известно после прокурорской проверки. Выяснилось, что сумма работ была завышена более чем на 12 миллионов рублей. Ведомство направит материалы дела в региональные МВД и следственный комитет.



«Проверка показала, что подрядной организацией при сдаче работ в отчетные документы внесены недостоверные сведения, стоимость работ завышена более чем на 12 миллионов рублей. Министерством экологии области как заказчиком работ при их приемке данные обстоятельства не установлены, работы приняты в заявленном объеме», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным портала Госзакупок подрядчиком по очистке реки Миасс стала зарегистрированная в Челябинске компания «Акватехника». Именно она выиграла последний контракт на проведение процедуры, предложив чуть больше 29 миллионов рублей вместо начальной цены в 29,2 миллиона. Сайт «Первый областной» попытался связаться с ООО «Акватехника» по находящемуся в открытом доступе номеру телефона, однако сделать этого не удалось — на другом конце провода ответили, что это совсем другая организация. Отметим, что эта же фирма выполняла работы по очистке реки Миасс и в прошлом году.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД России по региону. Там в отношении подрядчика будут решать вопрос о возбуждении дела по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Кроме того, из-за причиненного бюджету области ущерба материалы также направлены в следственный комитет. Там решат вопрос о возбуждении дела по статье «Халатность».

«Ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства экологии своих обязанностей, областному бюджету причинен крупный ущерб. В связи с чем, материалы направлены в СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства экологии Челябинской области по части 1.1 статьи 293 („Халатность с причинением особо крупного ущерба“) Уголовного кодекса РФ»,— добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ситуация находится на контроле прокуроры области. Министру экологии региона уже внесено представление об устранении нарушения закона.