В Челябинске у старинной усадьбы Рябинина загорелся автомобиль

Пожар произошел в нескольких метрах от деревянных стен дома

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Вечером, 24 февраля, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской на ходу загорелся автомобиль. Пожар начался прямо у старинного особняка купца Рябинина, где на днях открывается новое общественное пространство. Пламя чудом не перешло на деревянные стены дома XIX века.



В пресс-службе МЧС подтвердили факт возгорания. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины возгорания устанавливаются.

Дом Рябинина арендовал челябинский экоактивист Дмитрий Закарлюкин, и сейчас команда искусствоведов и общественников организует внутри исторический центр. Открытие дома Рябинина пройдет 26 февраля, а 28-го внутри состоится первый концерт: солисты оперного театра исполнят русские романсы XVIII—XIX веков.

«Мы в очередной раз вспомнили о хрупкости дома, который нам доверили. Несколько метров машина проехала горящей и остановилась ровно напротив входа в особняк. Команда проекта стала очевидцем, вызвала пожарную и проследила, чтобы МЧС проверило фасад на случай искры. Но мы каждую минуту ждали, что машина полыхнет настолько (жар ощущался сильно), что наш особняк пострадает», — пишут кураторы проекта.

Пожар у стен особняка напомнил об исторических памятниках, которые были утрачены в 2021 году. На Российской, 86 летом сгорела избушка, фасад которой был обновлен силами волонтеров «Том Сойер Феста». Помимо нее, за лето сгорели три здания Нагорного квартала: по адресу ул. Российская, 84 и 94 (дом и флигель) и избушка на ул. Красноармейской, 31. Кому выгодно уничтожать старинные здания, размышлял наш журналист.