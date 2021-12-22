В Челябинске продали особняк Рябинина: старинный дом достался эко-активистам

Во дворе установят измельчитель для новогодних елок





В Челябинске продали особняк купца Рябинина на улице Каслинской. Фасад здания отреставрировали волонтеры проекта «Том Сойер Фест» в 2019 году, и после на «Авито» появилось объявление о продаже дома. В декабре 2021 у усадьбы сменился собственник. Особняк выкупило ООО «Восточные ряды», организация входит в группу компаний «Аксель». Как стало известно журналисту Первого областного информагентства, здание уже арендовал челябинский эко-активист Дмитрий Закарлюкин.



Группа компаний «Аксель» занимается бизнесом в сфере строительства, девелопмента, торговли и гостиничных услуг. Компании принадлежит вещевой рынок «Восточный город», строительный рынок «Перекресток», «Китайский комплекс» и «Заречный рынок». Председатель совета директоров компании — челябинский бизнесмен Сергей Бескровный.

Сумма сделки по выкупу дома купца Рябинина не разглашается. В объявлениях о продаже за старинный дом просили 18 миллионов рублей.

Эко-активист Дмитрий Закарлюкин уже несколько лет арендует у «Восточных рядов» помещение для пространства GoGreenCenter — центр находится в соседнем здании от дома Рябинина. На первом этаже GoGreenCenter еженедельно проводят акцию по раздельному сбору вторсырья «Разделяйка», а на втором летом организовывали различные мероприятия — например, фестиваль «Ктогород».

GoGreenCenter находится по адресу ул. Братьев Кашириных, 55



По словам Дмитрия, теперь дом Рябинина станет частью проекта GoGreenCenter.

«Если бы здание купила не „Аксель“, вполне возможно, что в доме Рябинина могла появиться шашлычная. Это нам не нужно. Сохранение исторического наследия для нас одна из граней устойчивого развития города. Этот важно. Поэтому забрали усадьбу в состав проекта GoGreenCenter, и будем в дальнейшем использовать пространство», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин.

Старинный дом теперь в руках эко-активиста Дмитрия Закарлюкина

Предыдущие собственники съехал буквально на этой неделе. Последние десять лет помещение сдавали под офисы. Ключи новым арендаторам передали только 21 декабря. Осмотреть площадку пришли не только-эко-активисты, но и кураторы проекта «Том Сойер Фест». Благодаря им летом 2019 года фасад старого особняка преобразился, девушки с волонтерами несколько месяцев занимались реставрацией дома.

«Мы тесно работали с предыдущими собственниками, и это было не всегда легко. Здание деградировало вместе с ними. Мы очень надеялись, что сюда придут люди, которые смогут раскрыть потенциал этой территории. И старались всем рассказывать, что здание продается. Мы очень рады, что сюда заходит GoGreenCenter, это отличная новость для нас, просто подарок под новый год», — рассказывает Галина Зубаирова, куратор проекта «Том Сойер Фест» в Челябинске.

На особняке теперь висит табличка от «Том Сойер Феста»



В помещении есть электричество и отопление. Всего в доме Рябинина шесть залов. В одном из них настоящий камин, он в рабочем состоянии и раньше отапливал несколько комнат.

Сейчас эко-активисты решают, как именно использовать помещение. Готовы выслушать предложения от жителей города. Уже есть планы на январь: во дворе поставят измельчитель, чтобы перерабатывать ненужные новогодние елки в щепки, и в дальнейшем использовать их как удобрение. Но хранить сырье обещают в другом месте.

Что же касается самих помещений, вполне возможно, что внутри начнут проводить встречи и мероприятия, посвященные истории и купечеству. Чёткую концепцию развития усадьбы Рябинина сформируют к весне 2022 года.





Напомним, особняк купца Рябинина на Каслинской, 137 является объектом культурного наследия. Первое упоминание о нем было в 1885 году. Эксперты называют стиль, в котором построен коттедж, неорусским. В здании сочетаются каменная кладка и деревянный декор.