Исторические памятники Челябинской области, которые мы потеряли в 2021 году

Комитет охраны объектов культурного наследия подвел итоги работы

Челябинский комитет по охране объектов культурного наследия подвел итоги 2021 года. В регионе в данный момент расположено 3187 памятников. Ежегодно список охраняемых объектов пополняется, памятники проходят госэкспертизу, и после здания либо вносят в реестр, либо исключают. После исключения старые дома уничтожают.



Журналист Первого областного информагентства связался с членом научно-методического совета по культурному наследию при госкомитете Юрием Латышевым, чтобы вспомнить, какие здание и памятники удалось сохранить в 2021 году, а какие утеряны навсегда.

Немецкий квартал

В 2021 году ансамбль немецких домов в Металлургическом районе вычеркнули из списка выявленных объектов культурного наследия. Специалисты компании «Цера» из Пензы заявили, что дома не представляют историко-культурной ценности. Краевед Юрий Латышев и многие историки города с таким решением не согласны, отмечая уникальность архитектурного ансамбля.

Надо сказать, дискуссия вокруг немецкого квартала продолжается четыре года, объект то появляется, то исчезает из списка охраняемых памятников. Но, похоже, в нынешнем году в госкомитете поставили окончательную точку в этой истории.

Недавно стало известно, что в домах немецкого квартала в ближайшие два года проведут капитальный ремонт — жители неоднократно жаловались на ветхое состояние зданий.

Уничтожено вековое здание по адресу ул. Свободы, 8





Одноэтажный коттедж был построен в 1906—1907 году для работников железнодорожной водокачки. Дом включали в список выявленных объектов культурного наследия, но в 2018 году памятник был исключен. В итоге в декабре 2021 года здание снесли, от него ничего не осталось.

«Это был комплекс — водокачка и жилой дом. Сначала выселили всех, забросили. И сколько я ни писал, ни обращал на это внимание, никто не захотел его сохранять. В результате здание уничтожили», — рассказывает Юрий Латышев.

Исчез особняк, где останавливался Николай II





В Троицке в декабре 2021-го снесли усадьбу на Ленина, 65. Двухэтажное каменное здание находилось у городской администрации. Троицкие историки пытались внести его в список охраняемых объектов, но их не поддержали — здание пошло под снос.

Дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал купцу Григорию Зарубину. Существует теория, что в 1891 году цесаревич Николай Романов (Николай II) останавливался в этом доме во время путешествия по стране.

Дом товарищества «Братья Покровские»

Фото здания 2010 года



Деревянный дом с каменным цоколем 1911 года постройки ждет снос. Адрес — Советская, 18. Он был в списках выявленных объектов культурного наследия, в 2011 году часть здания сгорела. В 2021 году коттедж убрали из списка охраняемых объектов, и, скорее всего, дом уничтожат.

«Сейчас я написал Котовой с предложением: если найдется инвестор для строительства, может, сохранить хотя бы брандмауэр — это противопожарная стена. Они кирпичная, в хорошем состоянии. Вдруг ее получится вписать в проект», — рассказывает Юрий Латышев.

Сгорел отреставрированный дом на Российской

Это здание не включали в список объектов культурного наследия, но пожар в маленькой избушке стал большим ударом для челябинцев. В 2018 году столетний коттедж на Российской, 86 отреставрировали волонтеры «Том Сойер Феста». Активисты летом очистили древесину от пыли, красили наличники, а потом устраивали вечеринки с лимонадом во дворе. Летом 2021-го старенький дом подожгли, пожар почти полностью уничтожил работу волонтеров.

Помимо дома на Российской 86, за лето сгорели три здания Нагорного квартала: по адресу ул. Российская, 84, 94 (дом и флигель) и избушка на ул. Красноармейской, 31. Кому выгодно уничтожать старинные коттеджи, размышлял наш журналист.

Несколько зданий в Челябинской области взяли под охрану. По данным краеведа Юрия Латышева, выявлено 12 новых объектов. Среди них — разрушенная мельница Россомахина XIX века, комплекс находится в Миассе. Раньше во дворе стояли водяная и паровая мельницы, но их снесли. Сохранились стены складских помещений, ворота и сам дом.

Еще один новый объект — минарет, тоже в Миассе. Заброшенная башня находится по адресу ул. Первомайская, 10. Ее возвели еще в конце XIX века при татарской мечети. Но мечеть сгорела в 1925 году, и минарет пережил ее почти на сто лет.

Напомним, что продолжается реконструкция дома Агапова в Челябинске. Старинную усадьбу № 16 по улице Цвиллинга полгода назад буквально разобрали по бревнышку. В здании построят мансардный второй этаж, а во дворе появится двухэтажный кирпичный пристрой.