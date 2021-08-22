В Челябинске на Российской сгорел еще один дом

В 2018 году здание отремонтировали организаторы фестиваля «Том Сойер Фест»

Накануне вечером, 21 августа, в Челябинске на улице Российской сгорел еще один дом — дом фестиваля «Том Сойер Фест». Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар повредил большую часть дома, а также соседние постройки.

Речь идет о доме № 86 на улице Российской. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 19:48, на место прибыли четыре автоцистерны. Локализация открытого горения объявлена в 20:00, полная ликвидация — в 21:50.

«Повреждены соседние дома. Производилась проливка и разборка конструкций. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем, точную причину установят сотрудники отделения дознания. Площадь горения составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Организаторы фестиваля «Том Сойер Фест» написали на своих страницах в социальных сетях, что сгорел их дом, который они вместе с челябинцами и хозяевами дома восстанавливали в 2018 году.

«Его подожгли также, как и соседние дома. Соседи говорят, что пожар вспыхнул очень быстро, дым возник гораздо позже. Сгорел весь дворовой фасад, интерьеры и половина крыши — большая часть дома»,— уточнили организаторы фестиваля.

Также они сообщили, что связались с собственником земли, который ответил, что Нагорный квартал, где расположены несколько пострадавших от пожара строений и несколько жилых исторических домов, начнут патрулировать со следующей недели.

«В квартале осталось 4 дома, в которых живут люди, и они в опасности. Кто может ручаться, что огонь следующего поджога не перенесется на их дома? На Российской нет никаких камер, которые могут зафиксировать это. МЧС и мы призываем вас и жильцов соседних домов писать заявления на возбуждение уголовных дел о поджогах, куда только можно. Мы тоже будем в этом участвовать»,— добавили организаторы.

Напомним, в минувшее воскресенье также сгорел дом, расположенный на территории Нагорного квартала. Тогда при пожаре погиб человек. По словам краеведа Юрия Латышева, за последние три месяца на Российской уже сгорели четыре дома, еще несколько строений в результате пострадали.



Добавим, что на территории Нагорного квартала собираются возводить микрорайон с 55-этажным небоскребом. Застройщиком собиралась выступить компания «Трест Магнитострой». В начале лета застройщик и организаторы «Том Сойер Феста» договорились сохранить исторический квартал, вписав старые домики в проект новой застройки.