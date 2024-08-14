В Челябинске подросток избил школьника за «неправильную» одежду

СК проводит проверку

В Ленинском районе Челябинска подросток избил школьника за то, что тот якобы неправильно одевается. Следователи начали проверку по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел на днях на улице Трубосварочной. К школьнику подошел подросток и заявил, что мальчик «неправильно» одет. Затем он отвел его в сторону и начал избивать руками и ногами. После хулиган скрылся, а школьник пришел домой с большим количеством ссадин и синяков. Его мать написала заявление в полицию.

«По данному факту в следственном управлении СКР по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статьям „Истязание“ и „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“ (статьи 117, 119 УК РФ)»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины конфликта выясняются. По результатам проверки будет принято необходимое решение.