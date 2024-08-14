В Челябинске нашли подростка, побившего школьника за внешний вид

На родителей составили протокол

В Челябинске установили личность подростка, который побил мальчика за «неправильную одежду». Зачинщика драки пригласили в отдел полиции для дачи показаний, где с ним провели профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе полиции города.



В отношении его законного представителя составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

Напомним, все произошло в Челябинске на улице Трубосварочной. По данным СУ СКР по Челябинской области, в Сети появилось видео, на котором подросток бьет другого мальчика по голове и телу. Следователи организовали доследственную проверку в рамках статей 117 УК РФ (истязание) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«В ходе проверки будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР региона.