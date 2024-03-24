В Челябинске неизвестные обстреляли трамвай

Пострадавших нет

Днем 23 марта в Челябинске на остановке неизвестные обстреляли трамвай. Пострадавших в результате ЧП нет. Полицейские проводят проверку, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Черкасской. В тот момент, когда трамвай стоял на остановке, неизвестные два раза выстрелили в дверь и скрылись. В результате транспорт получил механические повреждения. Среди пассажиров пострадавших нет.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются»,— прокомментировали в ведомстве.

По данным телеграм-канала «ЧелябГЭТ», из-за ЧП движение трамваев в сторону ЧМК было закрыто на протяжении почти трех часов.