В Челябинске мужчина попал под колеса трамвая

Ему отрезало ногу

В Челябинске 44-летний мужчина угодил под колеса трамвая в тот момент, когда переходил дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили ИА «Первое областное» в отделении пропаганды Госавтоинспекции города, пешеходу отрезало ногу. Его госпитализировали.



Происшествие случилось 27 марта в половине одиннадцатого вечера на улице Степана Разина, 4/3. Мужчина попал под трамвай № 5, за управлением которого сидела 50‑летняя женщина.

«Пострадавшего госпитализировали в медучреждение», — сказали в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что горожане часто перебегают в месте ДТП трамвайные пути. По их словам, там не совсем удобно настроен светофор для пешеходов.