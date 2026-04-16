Какая калорийность должна быть у перекуса

Она не может быть высокой

Перекус способен поддержать в организме энергетический баланс между основными приемами пищи, и очень важно, чтобы калорийность перекуса не была завышена. Допустимо, если она варьируется в пределах 100–200 килокалорий.

У чипсов, конфет, жирного печенья, кондитерских изделий достаточно высокая энергетическая ценность, что не приносит никакой пользы здоровью. К тому же с последствиями таких угощений приходится вести долгую борьбу, ведь снизить вес обычно сложнее, чем набрать. При этом быстрыми углеводами нельзя по-настоящему усмирить чувство голода до того, как наступит время полноценного приема пищи, — после их употребления аппетит вскоре просыпается снова.

Чтобы перекус был правильным и полезным для организма, о нем нужно позаботиться заранее. Если же не продумать варианты перекусов, есть риски схватить первое попавшееся с неподходящим составом и калорийностью. Кстати, часто именно неправильные перекусы провоцируют набор веса: люди просто «забывают» учесть, сколько калорий может быть в маленьких печеньях и конфетах, которые они съедают за чаем, даже не отрываясь от рабочего стола.

