Российские дзюдоисты выступят с национальной символикой на чемпионате Европы — 2026

В составе команды поборются за медали челябинки Сабина Гилязова и Ирина Зуева

Сборная России по дзюдо впервые с 2021 года выступит на международных соревнованиях с национальной символикой. Сегодня, 16 апреля, стартует чемпионат Европы — 2026 в Тбилиси. В составе нашей команды поборются за награды 18 россиян, в том числе челябинки Сабина Гилязова и Ирина Зуева. На татами в столице Грузии выйдут около 400 спортсменов из 46 стран, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Спортсменам предстоит разыграть 14 комплектов наград. Сборная России на ЧЕ-2026 будет представлена 18 дзюдоистами, среди которых лидеры мирового рейтинга IJF и призеры летних Олимпийских игр.

За всю историю чемпионатов Европы по дзюдо, которая насчитывает более 70 лет, Тбилиси принимал это соревнование всего однажды. Это случилось в 2009 году, и тот турнир запомнился безоговорочным лидерством российской сборной. Наши спортсмены уверенно выиграли общекомандный зачет, завоевав пять золотых медалей, одно серебро и две бронзы. У мужчин чемпионами стали Арсен Галстян (до 60 кг), Иван Нифонтов (до 81 кг) и Тагир Хайбулаев (до 100 кг). Среди женщин высшую награду получили Наталья Кузютина (до 52 кг) и Елена Иващенко (свыше 78 кг).

Тот чемпионат Европы до сих пор остается одним из самых удачных для наших дзюдоистов в нынешнем веке. Позже им удавалось завоевывать больше медалей трижды, но планку в пять золотых они брали лишь один раз — на домашнем турнире 2012 года в Челябинске. Правда, тот успех во многом объясняется тем, что в программу включили мужские и женские командные соревнования. В общей сложности россияне взяли тогда 11 медалей, причем только одна из них была бронзовой (6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая).

В составе российской сборной на ЧЕ-2026 в заявку попали сильнейшие дзюдоисты страны. Главные ставки делаются на нескольких ярких спортсменов, и прежде всего — на действующего чемпиона мира и Европы Тимура Арбузова. Сейчас он возглавляет рейтинг IJF в полусреднем весе. Подтянуться к прошлогодним успехам попробуют Мурад Чопанов и Валерий Ендовицкий. Выступит в Тбилиси и Тамерлан Башаев, который на Играх в Токио обыгрывал самого Тедди Ринера. Также в составе — Абдуллах Парчиев (66 кг), Абдул-Керим Тасуев (81 кг), Егор Андони (90 кг), Нияз Билалов и Арман Адамян (оба — 100 кг). Последний побеждал на чемпионате Европы в 2021 году, а спустя два года стал чемпионом мира.

В женской части внимание приковано к Мадине Таймазовой. Меньше месяца назад она уже поднималась на высшую ступень пьедестала в Тбилиси — на этапе «Большого шлема». Теперь у нее отличный шанс повторить этот успех и впервые выиграть золото крупнейших международных стартов.

В число фавориток входит и челябинка Сабина Гилязова, занимающая четвертую строчку рейтинга в категории до 48 кг. На предыдущем «Большом шлеме» она завоевала бронзу, как и ее соотечественница Марина Воробьева. Компанию им составят Лилия Нугаева (52 кг), Ирина Зуева и Ксения Галицкая (обе — 57 кг), Дали Лилуашвили (63 кг), Александра Бабинцева (78 кг) и Элис Старцева (+78 кг).

Напомним, что Сабина Гилязова ранее дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы. Она поднималась на пьедестал почета на турнирах в Лиссабоне (2021 год) и Монпелье (2023 год).