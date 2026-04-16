Челябинское предприятие удостоено благодарности Владимира Путина

НИИ разрабатывает системы для авианесущих кораблей и гражданских аэродромов

Коллектив Научно-исследовательского института по измерительной технике — радиотехническим комплексам имени А. М. Брейгина (НИИИТ-РК) удостоен благодарности президента России Владимира Путина. Награду вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер генеральному директору предприятия Дмитрию Брейгину, сообщает пресс-служба компании «Азимут» (входит в «Ростех»).

Предприятие отметили за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи. Среди ключевых разработок НИИИТ-РК — уникальный комплекс аппаратуры для авианесущих кораблей России и ВМС ряда иностранных государств, а также радиотехнические системы для гражданских аэродромов регионов России и стран СНГ.

«Сегодня предприятие — одно из ведущих в России в области создания современных радиоэлектронных средств навигации, управления воздушным движением и посадкой военных летательных аппаратов морского базирования. Мы гордимся полученной наградой и нацелены и дальше работать в интересах нашей страны», — отметил генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов.

НИИИТ-РК работает более 70 лет. Помимо военных и гражданских разработок, предприятие регулярно оказывает безвозмездную помощь школам, детским домам, больницам и образовательным учреждениям. В 2023 году институт уже получал почетную грамоту от губернатора Челябинской области.