В Челябинске на 13 лет осудили педофила

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима

К 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорили 30-летнего жителя Челябинска. Он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней — своей падчерицы. После освобождения местному жителю еще на один год ограничат свободу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

Следствие и суд установили, что осенью 2022 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Обвинительный приговор вынесли на основании собранных следственным отделом по Ленинскому району доказательств.