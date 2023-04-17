В Челябинске педофила-рецидивиста осудили на 18 лет

Ранее мужчина отбывал наказание за развратные действия в отношении ребенка

Челябинский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Магнитогорска. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней в заведомо беспомощном состоянии и в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ, пункт «а» части 5 статьи 132 УК РФ). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что мужчина в период с февраля 2021 года по январь 2022 года совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних и одного несовершеннолетнего детей. Преступления он совершал в Магнитогорске и через обмен сообщениями в социальной сети и мессенджерах.

«Суд назначил виновному окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы, причем первые семь лет — в тюрьме, остальные — в исправительной колонии особого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Известно, что у мужчины была еще не погашенная судимость за развратные действия в отношении ребенка. Он освободился из колонии в 2019 году.