Обвиняемый в педофилии житель Челябинской области мог заставлять детей оговаривать родителей

Информацию проверяет СК РФ

Житель Катав-Ивановского района, обвиняемый в домогательствах к детям (статья 132 УК РФ), мог заставлять жертв писать жалобы на родителей, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

Так, по предварительным данным, мальчик из многодетной семьи повздорил с матерью, чем воспользовался сосед. Мужчина заставил ребенка писать на опекуна жалобы. Побоев на теле мальчика зафиксировано не было, однако его все равно изъяли из семьи. Позже ребенок признался, что писать доносы его принудил обвиняемый в домогательствах сосед. Кроме того, школьник рассказал, что мужчина его периодически трогал.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области также проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе проверки и установленных фактах», — сообщили в пресс-службе СК России.

По предварительной информации, мужчина действовал подобным способом и с другими жертвами.