В Челябинске хулиганы плеснули в лицо школьнику обжигающей жидкостью

У мальчика ожоги первой степени

В Металлургическом районе Челябинска группа подростков плеснула в лицо школьнику неизвестной жидкостью и скрылась. Мальчику оказали первую помощь, у него ожоги, сообщила мама пострадавшего в паблике «ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 22 января на улице Краснооктябрьской. По словам женщины, ее сын шел с другом по улице, когда их окликнула группа подростков. Когда мальчик обернулся, один их хулиганов плеснул ему в лицо жидкостью. Ребенку сразу зажгло всю кожу.

Друг отвел пострадавшего в первый попавшийся магазин, там ему оказали первую помощь. Позже медики сообщили, что у ребенка ожоги первой степени. Могли пострадать и глаза, если бы мальчик вовремя их не закрыл.

«Прошу всех неравнодушных о помощи. Может, кто-то что-то видел или есть видео с регистраторов. Любая информация важна»,— написала женщина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что родители ребенка писали заявление, оно зарегистрировано в отделе полиции «Металлургический».

«Пострадавший опрошен в присутствии законных представителей. Выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших деяние»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Челябинске в ходе конфликта в одном из ТЦ пострадала 12-летняя девочка: ей в лицо брызнули перцовым баллончиком. В результате школьница получила серьезный ожог роговицы глаз.

Материал создан ИА «Первое областное»