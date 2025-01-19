В Челябинске 12-летняя девочка серьезно пострадала в конфликте с подростками

В полиции проводят проверку

В субботу, 18 января, в Челябинске в торговом комплексе «Кольцо» между группой подростков произошел конфликт, в результате которого 15-летняя девушка брызнула перцовым баллончиком в глаза 12-летней девочке. Ребенок получил серьезный ожог роговицы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили знакомые семьи пострадавшей.

Известно, что на место сразу же прибыли сотрудники скорой помощи и росгвардейцы. Девочку увезли в больницу на обследование, где ей был поставлен диагноз и назначено дорогостоящее лечение.



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«Мама 15-летней девочки утверждает, что инспектор по делам несовершеннолетних сообщил ей, будто бы росгвардейцы просмотрели камеры и зафиксировали, что зачинщицей конфликта является 12-летняя пострадавшая. Но это ложь. Мама пострадавшей обратилась в ТК, и там ей сообщили, что камеры никто не просматривал, и без разрешения администрации ТЦ сделать этого нельзя»,— добавляет источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что полицейские установили и опросили участников конфликта.

«Для выяснения объективной картины произошедшего изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ранее в поле зрения полиции подростки не попадали»,— уточнили в ведомстве.

Материал создан ИА «Первое областное»