В Златоусте ВАЗ сбил женщину на «зебре» и опрокинулся на крышу

Водитель пытался избежать столкновения.

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Пешеход попал под колеса отечественной легковушки в Златоусте. ДТП произошло днем в среду, 21 октября, напротив дома 13 по улице Аносова.

«В 11:20 водитель, 1966 года рождения, управляя ВАЗ-2106, совершил наезд на пешехода», — прокомментировал заместитель командира взвода ОГИБДД по ЗГО Александр Жидков.

Известно, что пострадала женщина, ее госпитализировали. От удара легковушка опрокинулась на крышу.

Также в ГИБДД пояснили, что водитель мог ехать с нарушением скоростного режима, пошел на обгон, поздно среагировал на вышедшего на дорогу пешехода. Шофер пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.