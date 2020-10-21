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Пешеход попал под колеса отечественной легковушки в Златоусте. ДТП произошло днем в среду, 21 октября, напротив дома 13 по улице Аносова.
«В 11:20 водитель, 1966 года рождения, управляя ВАЗ-2106, совершил наезд на пешехода», — прокомментировал заместитель командира взвода ОГИБДД по ЗГО Александр Жидков.
Известно, что пострадала женщина, ее госпитализировали. От удара легковушка опрокинулась на крышу.
Также в ГИБДД пояснили, что водитель мог ехать с нарушением скоростного режима, пошел на обгон, поздно среагировал на вышедшего на дорогу пешехода. Шофер пытался уйти от столкновения, но ему это не удалось.