Иномарка насмерть сбила пешехода в Челябинске

ДТП произошло в темное время суток.

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В Челябинске 45-летний мужчина погиб, попав под колеса иномарки. ДТП произошло в 20:44 во вторник, 20 октября, напротив дома 34 по улице Краснознаменная.

«Водитель автомобиля „Хёндай Солярис“, мужчина 1972 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход, мужчина около 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование.

Напомним, еще два пешехода пострадали в ДТП на дорогах Челябинска. На проспекте Победы под колеса «Тойоты Витц» попал 65-летний мужчина. А на улице Дарвина отечественная легковушка сбила 47-летнюю женщину. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее, особенно при плохой видимости и неблагоприятных погодных условиях.