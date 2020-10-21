Двух пешеходов госпитализировали после ДТП в Челябинске

Под колеса авто попали мужчина и женщина.

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Два ДТП с участием пешеходов произошли во вторник, 20 октября, в Челябинске. Мужчина и женщина получили травмы, им потребовалась помощь врачей.

Ранним утром у дома 378-в по проспекту Победы 39-летняя автоледи за рулем «Тойоты Витц», поворачивая направо, сбила мужчину. Он шел по регулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия пешеход, мужчина 1955 года рождения, получил травмы, с места происшествия был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Около восьми часов вечера напротив дома 2 по улице Дарвина 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на пешехода.

«В результате происшествия пешеход, женщина 1973 года рождения, получила травмы и была госпитализирована», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводятся административные расследования.