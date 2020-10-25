В Аргаяшском районе разбилась женщина за рулём иномарки

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Сегодня утром, 25 октября, в Аргаяшском районе Челябинской области произошла трагедия. Женщина за рулём иномарки не справилась с управлением на скользкой дороге, вылетела в кювет и разбилась. Подробнее об аварии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в 09:30 на 59 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым. По предварительным данным, женщина, 1984 года рождения, находясь за рулём автомобиля «Хёндай Гетц», на закруглении дороги влево не справилась с управлением, съехала в левый кювет и наехала на дерево.

«В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Ещё одно смертельное ДТП в условиях непогоды произошло 24 октября в Красноармейском районе. В результате него погибла 11-летняя девочка, ещё трое человек, включая 9-летнего мальчика, госпитализированы.