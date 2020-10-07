Жена погибла, муж — в коме: стали известны последствия аварии в Златоусте

Дочь пострадавшей семьи госпитализирована с серьезной травмой.

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Стали известны подробности аварии, произошедшей накануне днём в Златоусте Челябинской области с участием грузовика и «Лады Калины». Напомним, водитель легковушки попытался совершить обгон впереди идущего «Дафа» и выехал на встречку.

«Пассажир „Лады Калины“ — женщина — в результате аварии погибла в больнице. Сам 27-летний водитель в коме. Их несовершеннолетняя дочь доставлена в одну из больниц Челябинска с серьёзной травмой головы»,— сообщил источник корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Напомним, авария произошла около 15:30 6 октября. Как сообщил корреспонденту ОТВ водитель грузовика Александр Кузин, «Лада Калина» хотела его обогнать и вылетела на встречную полосу. Но там показался автомобиль, и водитель «Лады» поспешил обратно. Но не смог. Авто закрутило, и в результате «Лада» врезалась в бок «Дафа», несмотря на то, что водитель грузовика пытался уйти от столкновения.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.