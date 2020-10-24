В Красноармейском районе в ДТП погибла 11-летняя девочка

Ещё три человека, включая ребёнка, госпитализированы.

Послушать 00:00

Сегодня утром, 24 октября, в Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили сотрудники пресс-службы Управления ГИБДД по Челябинской области, по предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением в условиях снегопада.

Авария произошла на 4 километре автодороги Петровский — Сычево — Лазурный в 09:20. 59-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Хёндай Санта Фе», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным авто «Киа Сид».

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — девочка, 2009 года рождения, — от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель „Киа“, 1985 года рождения, водитель „Хёндай“ и несовершеннолетний пассажир, 2011 года рождения, получили травмы, госпитализированы»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.