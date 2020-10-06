Прорыв трубы отопления вызвал коммунальную аварию в доме в Металлургическом районе

В администрации заявили, что жильцы сами открыли перекрытую трубу водоснабжения.

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В Челябинске в доме № 86а по улице Сталеваров произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы отопления горячая вода хлынула в квартиры жильцов, затопив их, а также подъезды.



Началось всё ещё в воскресенье, 4 октября. Как рассказывают жители дома, вода текла большим потоком больше двух часов. Однако аварийные службы, как заявила Челябинка Галина Богданова, не спешили устранять проблему.

«Пока мы тут пытались аварийку или кого-то призвать на помощь нам даже сказали, что нас в природе нет, мы расселены, что нас очень даже удивило. Потом сосед залез и ему как-то удалось перекрыть отопление, чтобы это всё не рухнуло»,— рассказала «Первому областному» жительница дома Галина Богданова.

Женщина отметила, что из-за потопа в её квартире теперь невозможно комфортно жить. Затхлый воздух и холод привели к тому, что теперь Галина Богданова вынуждена даже дома носить тёплые вещи. Женщина уверяет — подобные истории происходят в доме на Сталеваров практически каждый год.

«У нас это происходит регулярно, каждый год. Когда начинается осень, дожди, крыша течёт, потому что ни одного живого места там нет. Включили отопление — его обязательно прорвёт. В соседнем подъезде текло как из ведра, залило весь подъезд. Пострадал, конечно и фасад, фундамент, не знаю, сколько тонн воды горячей туда вылилось»,— отметила Галина Богданова.

Помимо Галины Богданов пострадали и другие жители дома. Один из них — Дмитрий Мисеев. Мужчина рассказал, что во время коммунальной аварии его не было дома, а о случившимся ему рассказали соседи. Приехав в собственную квартиру челябинец попытался позвонить в управляющую компанию, но её специалист так и не приехал.

«Позвонили в управляющую компанию „Метизник“, звонили им два дня — в воскресенье и понедельник, мастер обещал приехать и так и не приехал до ночи. Не приехал ни в воскресенье, ни в понедельник, они всё время обманывали, блокировали телефоны. Жильцы пошли сами, своими силами перекрыли отопление в воскресенье вечером. Из последствий: обвалилась крыша, электричество не включаем, потому что протекли все стены. Жить здесь невозможно. Технику залило всю. Ущерб ещё не считали»,— рассказал сайту «Первый областной» житель дома Дмитрий Мисеев.

К решению проблемы дома на Сталеваров подключилась городская администрация. В пресс-службе мэрии «Первому областному» рассказали — дом признан аварийным ещё в 2017 году. По данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям его расселение запланировано на 2021 год, а помещения для жителей не приобретены. Сейчас мэрия готова предоставить пострадавшим квартиры из маневренного фонда. При этом, по словам представителей администрации Челябинска, жильцы многоэтажки сами открыли водоснабжение.

«В связи с аварийной ситуацией на доме было перекрыто водоснабжение, но жители открыли его самовольно. Вчера, 5 октября, произошло повреждение верхней разводки на чердаке, в результате чего произошло подтопление квартир. На место выехала комиссия под руководством заместителя Главы города Челябинска Александра Астахова. Попасть в квартиры для оценки ущерба пока не удалось»,— сказали «Первому областному» в мэрии Челябинска.

Сейчас, по данным представителей администрации, проводятся работы по устранению повреждений и восстановлению холодного водоснабжения. Для собственников на доме разместили информацию о том, куда и по каким вопросам они могут обратиться.