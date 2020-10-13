Ребенок пострадал во время аварии в Челябинске

Мальчик пытался пересечь дорогу по пешеходному переходу.

Послушать 00:00

В Челябинске во время очередного дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок. Авария произошла 12 октября 2020 года вечером. Мальчик пытался перейти дорогу по пешеходному переходу, и там его сбил автомобиль. За рулем машины находилась 37-летняя женщина.

«В 18:10 напротив дома № 27 по улице Краснознаменная водитель автомобиля „Тойота Королла“ совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

11-летний мальчик пострадал во время аварии. Он был осмотрен медиками, ему было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.