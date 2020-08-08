Ураган снёс крышу дома в Челябинске

К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.

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Ураган, пронёсшийся по Челябинску накануне, натворил немало дел. Пострадали даже те дома, в которых недавно был проведён капитальный ремонт. Жуткие фотографии после непогоды прислала в редакцию сайта «Первый областной» местная жительница.

От сильного ветра «пострадала» крыша дома № 80, расположенного на улице Свободы. Как сообщила нам его жительница Евгения, поздно вечером с крыши сорвался целый фрагмент форматом 6*7 метров.

«Капитальный ремонт крыши проводили весной 2020 года, то есть совсем недавно. И это как надо было проводить ремонт, что ветром сорвало аж целый фрагмент! Я так понимаю, что он был над первым подъездом, потому что его там уже кардинально затопило. Хорошо, что никто не пострадал, а ведь у нас под окнами тут и машин много, и люди ходят. Это пример того, как не надо делать капитальный ремонт»,— рассказывает Евгения.

В аварийную службу девушка позвонила около двух часов назад. Её сотрудники приехали, посмотрели на лежащий во дворе фрагмент крыши и... уехали, ничего не предприняв.

Как сайту «Первый областной» сообщили в аварийной службе управляющей компании «Созвездие», к которой относится этот дом, данный фрагмент крыши лежит не во дворе, а на строительном участке, огороженном забором.

«Наши сотрудники не могут что-либо предпринять, потому что там забор. Не полезут же они через него. Фото и видео материалы, которые удалось снять, переданы руководству, в понедельник будут разбираться»,— сообщили в диспетчерской.

Отметим, по прогнозам синоптиков, шквалистый ветер и ливни на территории Челябинской области ожидаются и сегодня, и завтра, в воскресенье.