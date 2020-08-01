Вырванные с корнем деревья, побитые теплицы и авто: последствия урагана в Челябинске

Больше всего досталось Металлургическому району.

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Сильный ураган прошел на Южном Урале в пятницу, 31 июля, вечером. В Челябинске шквалистый ветер в считанные минуты разнес ЧМЗ: деревья вырывало и валило с корнями, в садах ломало теплицы. В сотнях домов отключили электричество. Без света остались жители поселков Першино, Аэропорт и Дачный.

По данным челябинского горздрава, в результате падения деревьев пострадали два жителя Металлургического района. С травмой ноги в ГБ № 6 доставили 28-летнего мужчину. Повредил голову 37-летний челябинец, на месте ему оказали первую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

«В ЕДДС города Челябинска поступило 34 звонка о падении веток и деревьев в Металлургическом районе. На ликвидацию последствий (распил деревьев) направлены спасатели городской службы спасения, сотрудники МЧС России, работники коммунальных служб», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В соцсетях горожане делились фото и видео разрушительных последствий непогоды. Очевидцы рассказали о сошедшем с рельс трамвае, побитых автомобилях и граде. В СНТ «Мечел» ветром сорвало ни одну крышу, а градом побило теплицы. Крупные деревья вырвало у ДК ЧМК и в центре района.

«Ель огромная с корнем упала. Дерево, тоже которому лет сорок, вырвало, деревья повсюду валяются и ветки. Знаки дорожные повалило», — рассказала местная жительница Марина.

Устранениями последствий коммунальщики, энергетики и дорожники занимались всю ночь. Вся свободная техника и рабочие были направлены на места, где случились ЧС. На ЧМЗ восстановлением освещения и линевок занимаются сотрудники МБУ ЭВИС. Дороги освобождают от веток и поваленных деревьев рабочие и техника «Строймеханизации».