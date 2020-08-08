Неблагоприятная погода сохранится в выходные в Челябинской области

Синоптики обещают ливни и шквалистый ветер.

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Погода в Челябинской области продолжает преподносить жителям неприятные «сюрпризы». По прогнозам синоптиков, утренний ливень, прошедший в Челябинске, повторится в разных муниципалитетах области, и причём не раз. В региональном МЧС России уже предупредили о возможных последствиях стихии.

«По данным синоптиков вечером 7 августа, ночью 8 августа, ночью и днем 9 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев»,— рассказали в ведомстве.

Также в МЧС предупредили о возможности резких подъёмов уровней воды и подтопления низкой местности в населённых пунктах.

В такую погоду важно оставаться дома и не оставлять без присмотра детей. Если шквалистый ветер или град застали на улице, то следует спрятаться в подъездах домов, но ни в коем случае не около стен домов, остановок общественного транспорта, не под рекламными щитами и деревьями.

В случае возникновения происшествий необходимо позвонить по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.