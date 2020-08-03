Материальную помощь окажут пострадавшим от урагана жителям ЧМЗ

Стихия повредила множество деревьев, домов, автомобилей, были травмированы люди.

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В Челябинске продолжаются работы по устранению последствий разбушевавшейся стихии. В пятницу, 31 июля 2020 года, штормовой ветер, ливень и град нанесли серьезный ущерб зданиям и деревьям, расположенным на территории Металлургического района. Кроме того, во время урагана пострадало несколько человек.

«В результате падения деревьев пострадали два жителя нашего района. В ГКБ № 6 с травмой ноги был госпитализирован 28-летний мужчина. 60-летнему мужчине с травмой головы медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. 260 деревьев было повреждено, свалено и вырвано с корнем, часть деревьев сломано пополам. 21 многоквартирный дом и 639 домов частных застройщиков остались без электроснабжения. Кровли повреждены на 21 многоквартирном доме, поступило 4 повреждения крыш в домах частной застройки. В диспетчерскую службу поступило 12 обращений о деревьях, упавших на автомобили», — перечислил повреждения глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Еще в пятницу был создан оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды. По району был совершен объезд, чтобы оценить масштаб повреждений. Руководил оперативным штабом заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Сотрудники коммунальных и дорожных служб, представители управляющих компаний, а также добровольцы были направлены на устранение последствий.

В первую очередь была проведена работа по возобновлению электроснабжения, полностью его вернули жителям района 2 августа. Кроме того, были расчищены проезды, а с территории района вывозят обломки деревьев.

«Те, у кого пострадали автомобили во время урагана, думаю, их надо пригласить в администрацию, попросить написать заявление. Мы в управлении социальной защиты посмотрим, какую материальную помощь можем оказать в связи с таким стихийным бедствием», — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Кроме того, мэр отметила, что волонтеров и подрядчиков, тех, кто активно участвовал в ликвидации последствий, следует наградить благодарственными письмами в администрации.