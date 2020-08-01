После урагана без света остались 19 населенных пунктов Челябинской области

Порывистым ветром ломало деревья и крыши зданий.

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На Южном Урале устраняют последствия разбушевавшейся стихии. Вечером 31 июля в отдельных районах и городах области прошли грозы с градом, шквалистый ветер. Несколько человек пострадали от падения деревьев, тысячи жителей региона остались без электричества в домах.

«Без электроснабжения осталось порядка 19 небольших населенных пунктов с населением 4522 человека. Под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области», — сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Так, в поселке Красное Поле и деревне Моховички обрушились несколько электроопор. Помимо жилых домов, без света остались школа, детский сад и ФАП. На всех объектах, где произошли отключения, работают аварийно-восстановительные бригады в составе 44 человек.

В Сосновском районе бушевал шквалистый ветер. Непогоду не выдержало здание Краснопольской средней школы, — разрушено 400 «квадратов» кровли. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Ущерб подсчитывает комиссия под руководством главы района.

«Погодные условия в регионе остаются непростыми. С прохождением холодного фронта ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и ливни, град, местами крупный. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 27 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, как сообщалось ранее, на берегу Тургояка ветром сломало дерево, часть которого упала на 50-летнюю женщину. С ушибом ног от госпитализации пострадавшая отказалась. Также в Миассе повреждено несколько авто.