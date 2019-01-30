/ По факту смерти ребенка в Копейске возбуждено уголовное дело

13-летний мальчик скончался вчера, в больнице Потанино.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в больнице поселка Потанино, расположенной в Копейске. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по установлению обстоятельств, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР России по Челябинской области.

Напомним, вчера, 29 января, сайт «Первый областной» рассказывал о том, что в больнице поселка Потанино скончался 13-летний мальчик. Это уже не первая смерть в этом учреждении. В конце 2018 и начале 2019 года там погибли еще два ребенка. Расследованием этих дел также занимаются специалисты следственного комитета.