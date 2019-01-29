/ В больнице Копейска умер 13-летний мальчик

В Минздраве смерть ребенка подтвердили.

В детском отделении городской больницы № 1 поселка Потанино скончался ребенок. 13-летний мальчик был госпитализирован в учреждение с пневмонией.

Первоначально информация о смерти появилась в социальных сетях. В региональном Минздраве «Первому областному» подтвердили факт смерти ребенка.

Сейчас тело ребенка доставлено в морг. Только после вскрытия станут известные точные причины гибели мальчика.

Отметим, это уже не первая смерть в больнице Потанино. В конце 2018 и начале 2019 года в этом учреждении погибли еще два ребенка.

В следственном комитете России по Челябинской области сообщили, что по факту смерти мальчика проводится проверка.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном управлении СК России по Челябинской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В том числе, сотрудники следственного комитета дадут уголовно-правовую оценку действиям персонала.